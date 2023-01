Tipo Prato, tour tra archeologia e architettura industriale

(ANSA) - PRATO, 20 GEN - Alla scoperta del 'made in Prato', tra archeologia e architettura industriale, produzione hi-tech e laboratori per famiglie. E' quanto propone Tipo - Turismo industriale Prato - progetto di cui oggi è stata presentata la seconda edizione, in programma da gennaio ad aprile nel più grande distretto tessile d'Europa, quello appunto Pratese: sono 2.500 le imprese tessili in attività, con il 16% (18.660 unità lavoro) degli addetti del comparto italiano.

Trasformazione, turismo e futuro i tre capisaldi di Tipo che propone non solo archeologia industriale e musei d'azienda, ma anche visite delle fabbriche in attività, perfettamente inserite nel presente e pronte alle sfide del futuro. Il progetto, in costante evoluzione per il numero di aziende coinvolte e per gli aspetti del turismo industriale che riesce a valorizzare, presenta da gennaio ad aprile, 4 weekend di eventi, sempre a fine mese. E combina Tipo tour, ovvero tour in fabbrica il sabato, alla scoperta di aspetti inediti e spettacolari della produzione tessile storica e contemporanea (dall'hi-tech ai campionari storici, dalle tecniche di lavorazione antiche a quelle contemporanee) a Tipo kids, laboratori per bambini e famiglie alla scoperta dei segreti dei tessuti, la domenica successiva. E ad aprile un festival, il primo dedicato al turismo industriale, con spettacoli ed eventi.

Il calendario degli eventi parte il 28 gennaio con 'Tessuti e hi-tech: il futuro è qui', con visite alle aziende Unitech Industries, Pentek, Accoppiatura Pratese e Tecnorama tra Prato e Montemurlo. A febbraio, il 25, 'I tessuti alla moda, dai campionari ai defilé. Come nasce il processo creativo del fashion', con escursione guidata con visita al Lanificio Marco Lucchesi e al Museo del Tessuto. Il 25 marzo 'Cardato o pettinato? A voi la scelta… Alla scoperta dell'antico e modernissimo processo di filatura 'made in Prato'", con escursione guidata a Vaiano con visita alla Sfilacciatura Marcovaldi, Filati Omega e AZ Filati. Infine il 22 aprile 'Le architetture del lavoro. L'opera pionieristica di Pierluigi Nervi a Prato', escursione guidata in Valbisenzio e a Prato con visita alla Fartex, Millennium (La Cartaia), Lanificio Balli (Fabbricone), Ex Anonima Calamai. (ANSA).