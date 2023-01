Simone Cristicchi, Franco Battiato il mio padre artistico

(ANSA) - PRATO, 20 GEN - "Io che sono cresciuto senza padre, ho avuto tanti padri artistici. Battiato è uno di questi, e forse per la voglia di sperimentare che ci accomuna è quello a me più affine": dopo il successo della scorsa estate, Simone Cristicchi riparte in tour con "Torneremo ancora", omaggio mistico in concerto dedicato al grande cantautore, ideato e interpretato insieme con Amara e organizzato da International Music and Arts. Undici nuove date, la prima il 21 gennaio a Prato, che porteranno i due artisti da Brescia a Cattolica, da Bologna a Genova e Milano, per un progetto unico, nato non per offrire una semplice celebrazione di Battiato, ma per esplorarne la profonda spiritualità: "Con Amara abbiamo ricercato quei brani che sono tappe di un percorso iniziatico, dal mondo islamico del sufismo fino all'insegnamento dei maestri tibetani, come una mappa geografica disegnata dal maestro tutta da ripercorrere", spiega all'ANSA Cristicchi, pronto a riprendere a febbraio anche "Magazzino 18", musical civile sul dramma dell'esodo istriano, giuliano e dalmata nel secondo dopoguerra che quest'anno festeggia il decennale.

In "Torneremo ancora" ci sono "richiami musicali a questi mondi spirituali, ci sono canzoni riarrangiate così come canti ortodossi in aramaico o i mantra", prosegue l'artista, "sembra di vivere in un'altra dimensione". Qual è l'eredità di Battiato? "Ha ridato il senso sacro alla musica, recuperandone il ruolo liturgico. Per questo tante persone che sono 'in ricerca' vengono allo spettacolo", prosegue, "io credo molto nella responsabilità dell'artista nei confronti di un pubblico che spesso vuole farsi indicare la strada da seguire. Bisogna recuperare il ruolo dell'artista nella società, non parlo del cantautore impegnato, ma di tutti quegli artisti che come Battiato cercano di elevare lo spirito con le loro opere".

(ANSA).