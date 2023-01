Giani, neve sui passi di Futa e Raticosa, all'Abetone 50 cm

(ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - Nevicate in Toscana dalla notte scorsa, e anche stamani, sono state segnalate dal presidente Eugenio Giani sui suoi social. La neve ha coperto i passi appenninici dove sono in funzione i mezzi spazzaneve. Raggiunti quasi 50 cm all'Abetone, 35 cm al Casone di Profecchia in Garfagnana, circa 20 cm a Zum Zeri (Massa Carrara), a Careggine (Lucca) e sull'Amiata. Giani ha segnalato anche "6 cm di neve anche al Barco, Firenzuola. Imbiancati i passi della Futa e della Raticosa". "La quota neve - ha scritto - si sta abbassando a circa 500 metri".

Sono stati imbiancati anche il Pratomagno, il Monte Serra e i rilievi sopra i 600 metri. La Coldiretti Toscana rende noto di aver fatto uscire i trattori delle fattorie per contribuire a pulire strade e a spargere sale chimico dopo le nevicate che hanno riguardato la Montagna Pistoiese, Amiata, Mugello, Lunigiana, Valtiberina, Casentino e Garfagnana. Coldiretti riferisce di "temperature basse, ghiaccio e neve anche a 300 metri sul livello del mare". (ANSA).