Aggressione a luna park, denunciati 5 minori

PESCIA (PISTOIA), 19 GEN - Cinque minorenni, tra cui una ragazza, sono stati denunciati dalla polizia per lesioni aggravate nei confronti di un coetaneo. I fatti risalgono all'11 dicembre scorso nei pressi di un luna park a Pescia (Pistoia). Secondo le ricostruzioni la ragazza ha avvicinato il minore isolato provocandolo e invitandolo a colpirla. Visto che questo non reagiva e non voleva cercare contrasti, è stata lei stessa a dargli uno schiaffo. A quel punto il giovane si è sentito di dover reagire e ha 'risposto' allo stesso modo. E' così che sono intervenuti gli altri ragazzi, che si trovavano nelle vicinanze e che hanno aggredito il coetaneo, procurandogli ferite guaribili in 7 giorni. Alcuni adulti si sono inseriti nel parapiglia, portando la vittima al di fuori dello spazio giochi.

I poliziotti, intervenuti sul posto, hanno poi identificato gli autori dell'aggressione e la procura minorile di Firenze ha disposto l'interrogatorio formale dei cinque autori delle lesioni, alla presenza dei genitori. Secondo la polizia l'episodio è da inquadrarsi nell'ambito di un litigio per futili motivi scaturiti dalla gelosia verso alcune ragazze e alimentato con reciproche offese sui social web network.