Neve in varie parti della Toscana, Pisa imbiancata da grandine

(ANSA) - FIRENZE, 18 GEN - Ancora maltempo in varie parti della Toscana. Nevicate in nottata sui rilievi di Valtiberina e Casentino in provincia di Arezzo. La neve è scesa anche a quote collinari senza creare tuttavia disagi. Unico problema si registra sul passo dei Mandrioli dove alcuni mezzi si sono intraversati. Tutti i passi sono percorribili con equipaggiamento invernale. In pianura forti piogge hanno causato alcuni allagamenti con i vigili del fuoco impegnati in vari interventi.

Nevicate anche sui rilievi appenninici della provincia di Firenze, con quota neve circa 600 metri, nel pomeriggio, avverte la Città metropolitana di Firenze, è prevista un'attenuazione dei fenomeni e calo termico che favorirà la formazione di ghiaccio. Sulla viabilità di competenza dell'ente stanno operando mezzi spalaneve-spargisale del servizio viabilità e pattuglie della polizia provinciale. Nevischio è caduto anche tra Livorno e Pisa. Al momento si tratterebbe di una lieve imbiancata che non avrebbe creato disagi alla circolazione. Già ieri sera era stata registrata una leggera spruzzata di neve Collesalvetti (Livorno), comune colligiano nell'entroterra livornese. Strade imbiancate a Pisa a causa di un abbondante grandinata , che ha creato rallentamenti alla circolazione stradale senza causare però particolare disagi.

L'Arno, a Pisa, e gli altri corsi d'acqua sono costantemente monitorati, anche se per ora non sono stati raggiunti i livelli di guardia. Il fiume però è gonfio e pur defluendo abbastanza regolarmente verso il mare viene mantenuto sotto osservazione anche se non sono attese piene di rilievo. Le previsioni per i prossimi giorni indicano una persistenza di maltempo con possibile nevicate anche sulle colline pisane. (ANSA).