Onde 6 metri a Gorgona, allagamenti nel Senese e nell'Aretino

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - Il maltempo sferza la Toscana. "A causa del mare agitato sono state sospese alcune corse dei traghetti di collegamento con le isole, la boa alla Gorgona ha registrato onde fino a 6 metri", scrive sui social il presidente Eugenio Giani. Il governatore sottolinea che "continua a nevicare sull'Appennino, 35 cm all'Abetone, 20 cm al Casone di Profecchia. Qualche centimetro anche su Amiata, Monte Falco e Pratomagno. Forti precipitazioni stanno interessando parte della Toscana, a Fornovolasco (Lucca) cumulati di pioggia sopra i 90 mm. Forti raffiche di vento sulla costa e nelle aree interne, 100km/h all'Argentario (Grosseto) e a Castiglione d'Orcia (Siena). Prosegue per tutta la giornata l'allerta gialla".

Forti piogge hanno interessato Arezzo e provincia per tutta la mattinata causando esondazioni di fossi che hanno riversato acqua sulla regionale 71 nei pressi di Rigutino nel comune di Arezzo e sulla provinciale 327 nei pressi di Alberoro di Monte San Savino. Allagamenti si sono registrati anche lungo il tratto aretino dell'Autosole A1 nei pressi di Monte San Savino. Disagi anche nel Senese dove sono segnalati una decina di allagamenti di seminterrati e i fiumi Arbia e Sorra a livelli di guardia nel comune di Monteroni d'Arbia (Siena). Allagamenti, sempre nel Senese, si sono registrati, nella mattina, anche nel canale di scolo del comune di Asciano. Al momento l'acqua sta defluendo e il livello si sta abbassando. Nel Fiorentino la Città metropolitana di Firenze segnala neve ai passi della Consuma e della Sambuca e che le strade provinciali sono tutte pulite e transitabili senza criticità. ll presidente della Toscana Eugenio Giani ha segnalato sui suoi social che a causa delle piogge il fiume Ombrone è "oltre il secondo livello a Buonconvento (Siena)", "in poche ore ha raggiunto quasi otto metri". Sempre nel quadrante della Toscana Sud Est, ma nell'area di Arezzo, Giani riporta di allagamenti nel territorio di Monte San Savino, con interventi in corso della Protezione Civile, e il torrente Esse a Foiano della Chiana oltre il secondo livello di guardia.