La Ramos a Firenze, unico concerto regina spagnola talent

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - Atteso mercoledì 25 gennaio al Viper Theatre di Firenze, il primo e unico concerto italiano di Cristina Ramos. La cantante spagnola, nota per aver trionfato nei più famosi talent show internazionali, proporrà lo spettacolo "Rock Talent", dedicato ai suoi successi e a classici di tutti tempi. Cristina Ramos si è imposta grazie a una voce portentosa e a un sound in cui spazia tra opera, rock, funky e atmosfere latine. Si è aggiudicata la prima edizione di Got Talent España, due anni dopo ha vinto il talent messicano La Voz. E ancora, l'accesso nella Top 5 di America's Got Talent The Champion's, il World's Got Talent China fino al recente Una voce per San Marino, dove ha impressionato per la capacità di padroneggiare i registri più estremi della voce. Cristina Ramos è seguita da centinaia di migliaia di fan a ogni latitudine, i suoi video online contano oltre 100 milioni di visualizzazioni.

Quella di Firenze è l'unica tappa italiana del suo tour. (ANSA).