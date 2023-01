Ecco la terna arbitrale di tutte donne anche in Serie C

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - La terna arbitrale formata da sole donne arriva anche in Serie C, dopo l'esordio assoluto nel calcio maschile in Napoli-Cremonese di Coppa Italia, con Maria Sole Ferrieri Caputi arbitro e Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti assistenti di linea.

In terza serie domenica in occasione di Aquila Montevarchi-Siena, sfida tutta toscana del girone B, si andrà oltre perché è stata scelta una donna anche per quello che di solito è il ruolo di 'quarto uomo'. La partita sarà diretta, secondo quanto fa sapere la Lega Pro, da Maria Marotta della sezione di Sapri, mentre assistenti saranno Veronica Vettorel e Giulia Tempestilli, con Deborah Bianchi quarto ufficiale.

