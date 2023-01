Oltre 50 mila visitatori per 'I Macchiaioli' a Pisa

(ANSA) - PISA, 16 GEN - Sono 50 mila le persone che hanno visitato, nei primi tre mesi di apertura, la mostra 'I Macchiaioli', a Palazzo Blu di Pisa dall'8 ottobre 2022. Sono inoltre 15 mila le prenotazioni all'attivo e più di 1.500 le classi che hanno prenotato la visita e i laboratori.

Per quanto riguarda gli Incontri, si spiega in una nota, ancora tre in programma tra gennaio e febbraio 2023, a ingresso libero sino esaurimento dei posti, si svolgeranno nell' Auditorium di Palazzo Blu e indagheranno alcuni aspetti del movimento de I Macchiaioli e il periodo storico, artistico, culturale a esso collegato, con critici d'arte, musicisti e professori che potranno dare più ampio respiro ai temi che la mostra offre. L'esposizione chiuderà il 26 febbraio 2023.

