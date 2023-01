A Firenze 16 domeniche per visite Sinagoga, museo e cimitero

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Aumentano le visite guidate per scoprire la Sinagoga, il museo ebraico e il cimitero monumentale di Firenze. Sedici domeniche dal 15 gennaio al 30 aprile con più turni di visite per immergersi nella cultura ebraica e scoprire luoghi solitamente inaccessibili come il cimitero monumentale di viale Ariosto. Si partirà domenica 15, ore 11, una visita-dialogo in Sinagoga dedicata alle domande più frequenti e curiose sull'ebraismo che solitamente cercano una risposta (errata) su internet. Ed ancora 13 giornate dedicate alla storia della Sinagoga di Firenze e alle sue ritualità. Le guide della Comunità ebraica di Firenze racconteranno la storia della costruzione della Sinagoga fino ad oggi, per focalizzarsi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo, fino al secondo Dopoguerra. Il 29 gennaio, alle ore 14.30, in occasione del Giorno della Memoria, la Sinagoga e il museo ebraico proporranno la proiezione del film 'Jona che visse nella balena'. Il 19 marzo, ore 11, in programma una visita speciale all'interno della Sinagoga e del museo ebraico, dedicata al fondamentale ruolo della donna nella famiglia ebraica e nel corso della quale la guida descriverà le figure femminili nel testo biblico, parlerà della matrilinearità dell'ebraismo; di tradizioni legate al femminile, ma anche di precetti nati a tutela della donna. Il 26 marzo, alle ore 11 e alle ore 15, e domenica 16 aprile, stessa ora, sarà eccezionalmente aperto il cancello del cimitero monumentale di viale Ariosto. (ANSA).