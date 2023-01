In Toscana 487 nuovi casi Covid e 5 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - Sono 487 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.576.963. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 637 tamponi molecolari e 4.787 tamponi antigenici rapidi: di questi il 9% è risultato positivo, dato in calo rispetto a quello del giorno precedente quando le percentuale era stata del 12,3%. Purtroppo si registrano cinque nuovi decessi: quattro uomini e una donna, età media 83 anni, residenti uno nella provincia di Firenze, due a Prato, due a Arezzo e che portano il totale dei morti a 11.430. In diminuzione i ricoverati: sono 373, 17 in meno rispetto a ieri, di questi 20, 2 in meno, si trovano in terapia intensiva.

I guariti crescono dello 0,1% (1.158 persone) e raggiungono quota 1.493.710 (94,7% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 71.823 positivi, -0,9% rispetto a ieri.

Riguardo all'andamento per provincia Firenze registra 126 casi in più rispetto al giorno precedente, Prato 16, Pistoia 13, Massa Carrara 23, Lucca 47, Pisa 66, Livorno 69, Arezzo 60, Siena 40, Grosseto 27. (ANSA).