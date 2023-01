Processo morte Ciatti, sentenza attesa per il 7 febbraio a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - I giudici della corte di Assise di Roma hanno respinto le eccezioni di estromissione delle parti civili, avanzate dalla difesa, nel processo che vede imputato il cittadino ceceno Rassoul Bissoultanov, accusato di omicidio volontario per la morte di Niccolò Ciatti.

Ciatti, originario di Scandicci (Fi), venne ucciso con pugni e calci l'11 agosto del 2017 fuori ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Oggi è stata chiusa la fase dibattimentale e il giudice ha aggiornato il processo al 7 febbraio per la requisitoria del pm e l'eventuale sentenza. Nel procedimento si sono costituiti parte civile i familiari del ventenne, rappresentati in giudizio dall'avvocato Agnese Usai. (ANSA).