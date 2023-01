Stefano Ricci, vendite 2022 a 150 mln euro

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - La sfilata al tempio di Hatshepsut in Egitto, lo scorso autunno, ha segnato un momento di ripartenza per l'Uomo Stefano Ricci, che oggi a a Pitti 103 presenta la collezione autunno-inverno 2023/24. E' un momento positivo per l'azienda, come spiega l'ad Niccolò Ricci.

"Entriamo nel 2023 con fiducia. - dice - L'obiettivo è consolidare una crescita che, nell'esercizio appena concluso, ci ha portato a superare nelle vendite i 150 milioni di euro, oltre i livelli del 2019".

Ricci esprime razionale ottimismo dopo che la società ha registrato un +19% rispetto al 2021. "Il tutto in un anno complesso - prosegue Ricci -. Non possiamo dimenticare che dopo la crisi pandemica, ci siamo trovati ad affrontare forti criticità delle aree di maggior riferimento: tre sulle prime quattro, per volumi espressi. L'attività in Cina, primo mercato, è stata vincolata dalle chiusure per Covid. A questo si è sommata purtroppo la guerra in Ucraina, che era il nostro quarto mercato". In questo contesto geopolitico, l'Europa esprime il 27% delle vendite, seguita dal Nord America al 24%. Il piano di crescita prevede le aperture di Beijing con il nuovo flagship store, Madrid e la seconda boutique Singapore nel primo semestre 2023.

Intanto la nuova campagna del brand fiorentino ha avuto come scenario l'Islanda. "Dopo i viaggi nella grande bellezza d'Italia, il percorso prosegue a livello internazionale con lo spirito dell'explorer", racconta il direttore creativo Filippo Ricci. L'azienda si è unita a Terry D.Garcia (ceo Exploration Ventures Llc) e Chris Rainier (fotografo di National Geographic): tra le cascate di Skógafoss e la sabbia nera di Reynisfjara, le acque blu della Glacier Lagoon e lo scintillio degli iceberg sono presentati i must di stagione, dalla giacca-camicia in coccodrillo e cashmere al capospalla di nylon con dettagli in pelle e interno in puro cashmere, illuminato dai bottoni in rutenio. Il gioco del reversibile si arricchisce di soluzioni raffinate, di loghi stampati e ricamati, col blouson di cashmere con coccodrillo nabuccato e interno di raso di seta.

Ma anche cappotti sontuosi di cashmere double, jeans eleganti, polo di maglia sotto l'abito blu in microfantasia. (ANSA).