In Toscana 647 nuovi casi Covid e 6 morti nelle 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Altri 674 nuovi casi e sei morti per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore. Le ultime vittime sono state a Firenze, Prato, Pistoia, Livorno, Arezzo e Siena e va a 11.425 il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia in Toscana. Coi nuovi casi (170 con tampone molecolare, 504 con test rapido) il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale a 1.576.476 (+0,04% sul totale del giorno precedente). Il rapporto tra positivi rilevati e tamponi effettuati è stato del 12,3% nelle 24 ore in lieve calo rispetto al 12,4% del giorno precedente.

I guariti crescono in percentuale nettamente maggiore, del +0,1% - sono state 976 persone con tampone negativo nelle 24 ore - e raggiungono quota 1.492.552 (94,7% dei casi totali).

I positivi attuali in Toscana sono 72.499 (-0,4% rispetto a ieri). Tra loro 390 sono ricoverati (-45 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui 22 in terapia intensiva (saldo tra ingressi e uscite invariato).

Gli altri 72.109 positivi sono in isolamento a casa "perché - afferman la Regione- presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (-263 persone rispetto a ieri, pari al -0,4%). (ANSA).