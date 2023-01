A Firenze vandalizzati 10 parchimetri in due giorni

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Dieci parcometri vandalizzati in due giorni, a Firenze. È quanto denuncia l'azienda Servizi alla strada (Sas), partecipata del Comune di Firenze, in una nota. Il danno complessivo tra materiale, manodopera e denaro sottratto in alcuni apparecchi è di circa 20mila euro. A causa dell'entità dei danni i tecnici della Sas hanno potuto ripristinare solo il funzionamento con carte: in questo momento dunque otto parcometri su dieci funzioneranno solo con pagamento con carte di credito, debito o prepagate. "Si ringraziano i cittadini per la pazienza - ha dichiarato il presidente di Sas Marco Semplici - Sas farà tutto il possibile per individuare i responsabili e garantire la protezione dei beni del Comune di Firenze".

I parchimetri sono stati danneggiati in piazza de' Nerli, via Burchiello, via Berio, via Michelucci, via Benedetto Marcello - via Ponte alle Mosse, piazza Vittorio Veneto, viale Ariosto e in lungarno Santa Rosa. (ANSA).