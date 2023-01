Investito e ucciso da pirata strada, stava andando al lavoro

Investito e ucciso da un pirata della strada menrtre andava al lavoro. Questa la ricostruzione la momento per il decesso di Eloy Baca Eslava, 60 anni, peruviano, l'uomo soccorso stamani in strada all'Antella, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze) e poi deceduto all'ospedale. Il 60enne era impiegato come operaio in una ditta con sede a Firenze nord. Stamattina poco prima delle 6 secondo quanto finora emerso, stava andando al lavoro, quando sarebbe stato investito e sbalzato sul ciglio della strada a distanza di quasi due metri dal luogo dell'impatto. In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo stava attraversando la strada sulle strisce o in prossimità delle stesse, quando eè stato travolto e poi abbandonato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 118. Poi i sanitari hanno avvertito i carabinieri. In base ai primi accertamenti, non sarebbero stati rilevati segni di frenata, trovti invece frammenti di fari d'auto. Al vaglio degli investigatori sono le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.