Politi debutta e 'manda in orbita' Borsalino

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - Novità alla direzione creativa di Borsalino dove debutta il nuovo stilista, o Head of style come piace definirlo alla casa di Alessandria: è Jacopo Politi, che in occasione di Pitti Uomo presenterà l'11 gennaio la sua prima collezione, quella per l'autunno-inverno 2023/24 ispirata al tema dello spazio.

La collezione è una vera e propria passeggiata extraterrestre alla scoperta del cosmo che trasforma feltri, baschi e baseball-cap in modelli carichi di lurex, strass, effetti olografici, laminature, tulle, filati argentati e loghi metallizzati. Le suggestioni cosmiche contaminano sia i materiali che le forme della collezione, esplorando nuove frontiere stilistiche. Il feltro, simbolo della tradizione Borsalino, declinato anche nella versione in lana, si arricchisce delle lavorazioni 'effetto nebulosa', 'terra di Marte', e 'cielo stellato'. Accanto alle classiche silhouette Fedora, Claudette e Sophie, si stagliano inediti feltri contemporanei: spazio quindi al modello unisex a tesa larga e piatta, al baseball-cap Timothee, ai due nuovi bucket e la prima versione del modello Fedora con paraorecchie removibili a prova di freddo. Torna anche il basco, e si conferma imprescindibile il baseball-cap con i nuovi modelli a visiera piatta con passante portaocchiali e con paraorecchie. Non mancano, infine, le proposte in maglia: il micro-beanie, i baschi con lavorazione a treccia e il baseball-cap in maglia di soffice cashmere.

(ANSA).