Crescono le richieste di vaccini anti Covid in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - "Nell'ultima settimana sono state prenotate oltre 6mila somministrazioni di quarta dose sul portale regionale dei vaccini anti Covid. Negli ultimi giorni abbiamo registrato un aumento sensibile degli accessi sul sito e le Aziende sanitarie stanno ampliando le agende per la vaccinazione. Da oggi sono già disponibili altri 3000 posti in tutta la Toscana ed altri verranno aggiunti nei prossimi giorni". E' quanto fa sapere Andrea Belardinelli, direttore del settore sanità digitale e innovazione della Toscana riguardo all'andamento della campagna di vaccinazione in Toscana. (ANSA).