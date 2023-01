Briatore lancia linea moda per business man viaggiatore

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - Nasce la capsule collection Fb prive, disegnata a 4 mani dal brand Suns Boards assieme al manager e imprenditore Flavio Briatore. Il progetto, che sarà presentato l'11 gennaio a Pitti Uomo alla presenza di Briatore, prende vita grazie a un accordo esclusivo siglato dal manager con la Zero Company (azienda capitanata dal ceo Pasquale Vendola che produce e distribuisce il brand Suns Boards).

La collezione è caratterizzata da modelli innovativi che per comodità e leggerezza interpretano pienamente lo spirito del business man viaggiatore. All'interno di ogni capo è presente la frase icona del progetto 'La libertà è viaggiare leggeri'. Due le particolarità principali, la prima è che ogni capo presenta un'innovativa chiusura che permette di racchiudere su sé stesso ogni singolo prodotto, ottimizzando spazi e rendendo i movimenti semplici e facili da gestire, la seconda è che ogni capo prende il nome di città dove farà tappa il prestigioso circuito di Formula 1. La linea sarà in vendita nei negozi Suns Boards e online, affiancandosi alla collezione autunno/inverno 23/24.

(ANSA).