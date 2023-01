Maltempo: Toscana, allerta mareggiate e vento a isole e costa

(ANSA) - FIRENZE, 09 GEN - Codice giallo per mareggiate e vento su Arcipelago toscano e costa centromeridionale della regione a causa di un fronte di freddo che transita sul centro e sud Italia portando instabilità. Al riguardo la Sala operativa unificata della protezione civile ha emesso un codice giallo per mareggiate dalle 13 di oggi, lunedì 9 gennaio, alla mezzanotte di mercoledì 11 gennaio in Arcipelago e sulla costa centro-meridionale. Domani, martedì, - sempre la Regione - è previsto "moto ondoso in attenuazione con mare molto mosso al largo, in particolare a nord di Capraia".

Sull'Arcipelago e la costa centro-meridionale della Toscana, che in pratica è la costa della Maremma, termina invece alla mezzanotte di stasera, lunedì, un avviso di codice giallo per vento, con forti raffiche. Nella seconda parte della giornata di oggi, lunedì, la residua instabilità sarà associata a brevi ed isolati temporali. (ANSA).