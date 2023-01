A Firenze la prima nazionale del progetto 'Interno Bernhard'

(ANSA) - FIRENZE, 07 GEN - Due testi teatrali di Thomas Bernhard in scena in prima nazionale al Teatro della Pergola di Firenze dal 10 al 15 gennaio: 'Il Riformatore del mondo' e 'Minetti, ritratto di un artista da vecchio', racchiusi nel progetto 'Interno Bernhard' della Compagnia Mauri Sturno, con la regia di Andrea Baracco, in scena con Glauco Mauri e Roberto Sturno, Stefania Micheli, Federico Brugnone, Zoe Zolferino, Giuliano Bruzzese, con scene e costumi di Marta Crisolini Malatesta, musiche di Giacomo Vezzani e Vanja Sturno, luci di Umile Vainieri.

Ne 'Il Riformatore del mondo', del 1979, un intellettuale ormai vecchio, che vive in profonda solitudine, sta per ricevere a casa sua una delegazione ufficiale che gli consegnerà la laurea honoris causa per aver scritto un famoso trattato su come salvare il mondo. Ma per lui tale riconoscimento è la conferma che nessuno ha letto il suo saggio poiché, nello stesso, sostiene che per migliorare il mondo bisogna eliminare gli uomini dalla faccia della Terra.

A Bernhard Minetti, grande attore tedesco del secolo scorso, è dedicata la commedia con il suo nome, dove si racconta la vita immaginaria di un guitto ormai vecchio e disilluso che, mentre aspetta nella notte di Capodanno di andare in scena per l'ultima volta nel ruolo di Re Lear, si abbandona a un intenso flusso di coscienza per riflettere sulla propria vita, sul suo mestiere, e lanciare giudizi spietati su una società sempre più confusa e su un teatro sempre più privo di senso. (ANSA).