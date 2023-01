Pnrr: 7,2 mln euro per nuovo polo scuole Foiano della Chiana

(ANSA) - FOIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 04 GEN - Arrivano col Pnrr 7,2 milioni di euro per il nuovo polo scolastico di Foiano della Chiana (Arezzo) grazie ad un progetto che ha fatto classificare il Comune al terzo posto di una graduatoria del ministero dell'Istruzione, a livello regionale, nell'ambito del programma Pnrr Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Investimento 1.1 "Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation Eu. Si tratta di una somma finalizzata alla costruzione del nuovo polo scolastico d'infanzia 0-6 anni.

"Erano ben 108 i progetti presentati a livello regionale - spiega Francesco Sonnati, sindaco di Foiano della Chiana - per cui il nostro risultato è ancora più significativo. Il progetto prevede la demolizione dell'attuale scuola materna 'Alveare' di via Bruno Buozzi e la ricostruzione di un unico plesso 'Polo dell'infanzia' integrato che ospiterà i bambini della fascia 0-6 anni. Il progetto raccoglie in un unico edificio strutture del segmento 0-3 (nido) e del segmento 0-6 (materna) con la finalità di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico favorendo la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini".

"Sarà una struttura completamente nuova - aggiunge Gabriele Corei, assessore ai Lavori pubblici -, sicura, efficiente ed ecosostenibile, confortevole per i tanti bambini che la frequenteranno. Una scuola che risponderà alle più moderne linee pedagogiche e ai più recenti indirizzi per i servizi educativi dell'infanzia. Già nei prossimi mesi porteremo avanti le procedure di affidamento della progettazione esecutiva e per l'avvio dei lavori. Il nuovo polo scolastico sarà pronto, in linea con le scadenze legate al Pnrr il 31 dicembre 2025".

