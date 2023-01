Incidenti stradali: tamponamento tra tir in A1, coda

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - Tamponamento tra due mezzi pesanti questo pomeriggio, intorno alle 17.30, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valdarno e Incisa in direzione Firenze dove, al momento, si registrano 12 km di coda e dove attualmente il traffico transita su una sola corsia.

Secondo quanto si apprende nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto, in corrispondenza del km 330, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione di tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

In alternativa, agli utenti che da Roma sono diretti verso Firenze, Autostrade consiglia di uscire ad Arezzo, percorrere la Sr69 per poi rientrare in autostrada a Incisa. (ANSA).