Concerto Rockets a Firenze per addio a scene di dj Greco's

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - Ci saranno i mitici Rockets e star mondiali della consolle come Danny Cardenas e Anatolie. E poi, la stravagante eleganza del Circo Nero Italia e tanti nomi noti del mondo dello spettacolo. Questa 'L'Ultima Notte', il mega evento con cui il dj e producer toscano Mario Mangiarano (conosciuto anche come Dj Grecos e The Mario) darà addio alle scene, sabato 25 febbraio al Tuscany Hall di Firenze (inizio ore 22, biglietti 25 euro, parte del ricavato sarà devoluto a Cte Onlus, centro di riabilitazione post traumatico).

Mario Mangiarano in 40 anni di carriera ha sfornato hit da alta classifica - impossibile non ricordare il successo planetario di "Living in the Sky" - ha suonato in ogni angolo del globo (unico dj italiano resident a Las Vegas), ha fondato radio ed etichette discografiche ed ha conquistato pure un posto nel Guinness dei primati, con il record di 131 ore consecutive in consolle. I francesi Rockets, indimenticati alfieri dello space rock, faranno ascoltare dal vivo successi come "Galactica", "Future Woman", "Space Rock", "Electric Delight" e l'immancabile "On the Road Again". La data non è casuale, il 25 febbraio Mario Mangiarano taglierà il traguardo delle 60 primavere: "In consolle ci sarò anche io e sarà davvero l'ultima notte - spiega l'artista -. Nella mia vita ho vissuto momenti straordinari, ho attraversato epoche e generi diversi, ho condiviso il cammino con tante star. Adesso è arrivato il momento di appendere le cuffie al chiodo, ma prima ci godremo questa grande festa, insieme a colleghi e amici che hanno fatto parte della mia vita. E della vostra". (ANSA).