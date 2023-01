Investito da mezzo per raccolta carta, 75enne muore a Prato (2)

(ANSA) - PRATO, 03 GEN - In una nota la cooperativa La Traccia esprime, "con profondo sconcerto, i più sentiti sentimenti di vicinanza e condoglianze alla famiglia della persona deceduta" e spiega che azienda e autista "stanno fornendo la massima collaborazione alle autorità competenti".

La dinamica dell'incidente, avvenuto, si precisa, intorno alle 9.30 in via Busento all'incrocio con via Livenza, è "in via in via di accertamento": coinvolto "un mezzo 'leggero' della cooperativa La Traccia, che svolge il servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone per Alia". (ANSA).