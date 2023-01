Gli autoritratti di Alfredo Catarsini in mostra a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 02 GEN - Per i 30 anni dalla scomparsa del pittore Alfredo Catarsini, la Fondazione a lui intitolata e l'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze promuovono una mostra con 25 suoi autoritratti intitolata 'L'Artista allo specchio. Alfredo Catarsini: autoritratti dal 1930 al 1985' e curata da Rodolfo Bona. Sarà aperta il 17 gennaio e si concluderà il 17 febbraio. Nell'arco di 64 anni Catarsini espose le sue opere per ben 30 volte in sedi prestigiose.

La mostra è un'esposizione di 25 autoritratti dell'artista, realizzati con varie tecniche d'espressione, di diversa misura, che abbracciano oltre mezzo secolo testimoniando l'evoluzione artistica di Catarsini. Gran parte delle opere proviene dalla collezione della Fondazione Catarsini ma non mancano prestiti significativi.

"L'artista ha indagato il movimento della figura - afferma Bona, direttore artistico della Fondazione Alfredo Catarsini 1899 - e l'espressione dell'uomo, temi ricorrenti in tutta la sua produzione, nei ritratti intensi degli anni '30 e '40, nei nudi e negli autoritratti, nei quali ha eletto il proprio volto a terreno di indagine formale e psicologica, registrandone i mutamenti fisionomici e intellettuali".

Per Cristina Acidini, presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno, "la mostra convalida il grande impegno della Fondazione 'Alfredo Catarsini 1899', energicamente guidata da Elena Martinelli, che l'Accademia delle Arti del Disegno è lieta di accogliere e valorizzare". (ANSA).