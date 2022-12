Covid: negativi primi passeggeri arrivati da Cina a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 31 DIC - Sono risultati tutti e tre negativi al Covid i primi passeggeri provenienti dalla Cina e atterrati stamattina all'aeroporto fiorentino di Peretola. E' quanto si apprende dalla Regione Toscana.

Diversamente da quanto annunciato ieri, sono stati tre (e non quattro) i viaggiatori che, partiti dalla Cina, hanno fatto scalo a Francoforte e oggi sono atterrati in Toscana. Dopo lo sbarco i passeggeri sono stati accompagnati nel punto per i tamponi allestito a Peretola. I due container della Protezione civile regionale si trovano nel parcheggio davanti all'aeroporto: uno utilizzato come sala di attesa e l'altro come ambulatorio. Al test antigienico rapido sono risultati tutti e tre negativi. (ANSA).