Covid: ordinanza Giani, test aeroporti, primi arrivi da Cina

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha firmato un'ordinanza per eseguire controlli con tamponi negli aeroporti di Firenze e Pisa per i viaggiatori in arrivo dalla Cina, anche provenienti da scali intermedi. Lo ha detto lui stesso nel sopralluogo fatto al punto tamponi dell'aeroporto di Peretola attivo da stamani. "Stamattina - ha detto Giani - ho firmato l'ordinanza per dare disposizione attuativa a quello che è stato indirizzo del ministro della salute. Tutti coloro che arrivano dalla Cina a Pisa e Firenze saranno sottoposti a tampone obbligatorio. La preoccupazione è che la quinta variante di Omicron stia ampliandosi, Gryphon è molto più aggressiva e diversa quindi questo è un modo per sequenziare l'evoluzione del virus". All'aeroporto di Pisa, spiega la Regione, i tamponi saranno effettuati in locali vicini all'Usmaf, l'ufficio di sanità marittima, aerea e frontaliera. A Firenze due container della Protezione civile regionale sono stati allestiti nel parcheggio davanti all'aeroporto: uno sarà utilizzato come sala di attesa e l'altro come ambulatorio. "C'è chi dice che si sarebbe potuto prevedere un tampone facoltativo, giusto a fini statistici e informativi - ha detto Giani .- E invece no, deve essere obbligatorio: ci siamo già passati una volta e vogliamo stavolta prevenire, prevenire e capire. La preoccupazione infatti è che dall'omicron 5, variante che in Toscana e in Italia, dove la gran parte della popolazione è vaccinata, si riesce a contrastare con una presenza in ospedale assolutamente gestibile si passi velocemente a Gryphon, che in Cina, pur nell'assenza di informazioni sanitarie dettagliate, sappiamo che sta crescendo". I viaggiatori che provengono dalla Cina saranno quindi sottoposti a tampone antigenico. I positivi saranno poi sottoposti a test molecolare ai fini del sequenziamento eseguito da Careggi. Chi risultasse positivo sarà sottoposto a isolamento fiduciario, da cui potrà uscire solo dopo un tampone molecolare negativo. In Toscana non arrivano voli diretti dalla Cina, ma la Regione ha deciso di controllare anche chi vi arriverà facendo uno scalo intermedio. (ANSA).