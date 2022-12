Capodanno: sequestrati 1.700 fuochi artificio a S.Gimignano

(ANSA) - SAN GIMIGNANO, 30 DIC - Millesettecento fuochi d'artificio scaduti e non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale sono stati sequestrati dai finanzieri della tenenza di Poggibonsi (Siena), presso un'attività commerciale di San Gimignano (Siena).

L'intervento rientra nell'ambito della programmata intensificazione delle attività di contrasto alla vendita di artifizi pirotecnici non sicuri. Ogni articolo immesso in commercio, spiega la Gdf, deve rispettare requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa vigente e tali da garantire il livello massimo di affidabilità per il consumatore finale. Il rivenditore controllato dai finanzieri, di nazionalità italiana, proseguono gli investigatori in una nota, aveva posto in libera vendita 1.700 articoli pirotecnici, rientranti nelle categorie F1 e F2, pur avendo essi data di scadenza riportata sulle etichette (2020 e 2021) in violazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 123/2015. I prodotti scaduti e ritenuti pericolosi per l'incolumità pubblica sono stati sequestrati, mentre il titolare del negozio è stato segnalato alla procura della Repubblica di Siena per violazione dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

(ANSA).