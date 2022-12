Baustelle, il 5 gennaio esce il singolo Contro il mondo

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Il 5 gennaio esce per Bmg 'Contro il mondo' (https://baustelle.lnk.to/controilmondoPR), il nuovo singolo dei Baustelle, il gruppo che ha scritto le regole della musica alternativa in Italia. La formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi nel 2023 si prepara a tornare live con un tour tutto sold out, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

'Contro il mondo' è un brano scritto da Francesco Bianconi che conferma la genialità dell'intuizione del gruppo di guardare al passato come una risorsa e senza nostalgia. I Baustelle tornano con un singolo in cui tradizione e azzardo si mischiano, dando prova ancora una volta della loro innata capacità di essere accattivanti, provocatori e all'avanguardia nel racconto della realtà. Nel pezzo la quotidianità fatta di yoga, di aperitivi e di routine si scontra con la necessità di evasione che culmina in un grido di ribellione, il tutto a suon di rock and roll e atmosfere retrò.

"Dove eravamo rimasti? Quanto tempo è passato? Chi sperava che saremmo migliorati ovviamente si sbagliava. Si continua piuttosto a vivere, con la ferocia di sempre e musica nuova.

Questa canzone si chiama Contro il mondo: è una storiella, un film, una parabola, un grido, basso-rullante-chitarra elettrica, gomma da masticare. Il nostro ritorno al criticismo e al rock and roll. Maneggiate con cura", dichiarano i Baustelle.

Con l'aggiunta di due nuove date a Bologna e un nuovo live a Milano, sono otto i concerti sold out che porteranno la band nei più prestigiosi club d'Italia nel 2023. Queste le date: il 2 maggio a Firenze, Tuscany Hall, il 3 maggio a Roma all'Atlantico, il 5 maggio a Bologna all'Estragon, il 6 maggio a Venaria Reale (To) al Teatro della Concordia, l'8 e il 9 maggio a Milano all'Alcatraz e l'11 e il 12 maggio nuovamente a Bologna all'Estragon. Info su vivoconcerti.com. (ANSA).