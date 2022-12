Starbucks apre primo negozio a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 29 DIC - Apre oggi a Firenze il primo store Starbucks a Firenze: si trova nella galleria commerciale della stazione centrale di Santa Maria Novella, nel centro città. E' il 23/o negozio di Starbucks italiano, aperto in partnership con Percassi, partner licenziatario unico del brand nella penisola: porterà 18 nuovi posti di lavoro. In provincia di Firenze Starbucks era già sbarcato nel 2021, al centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio. Il negozio nel centro di Firenze, si spiega, "è parte di un più ampio progetto di espansione per l'apertura, entro il 2023, di 13 nuovi Starbucks locati nel nord e centro Italia, che porteranno fino a 300 nuovi posti di lavoro".

Lo store alla stazione di Santa Maria Novella, scalo "che accoglie ogni giorno 160mila passeggeri, 59 milioni l'anno", presenta "un format take away pensato per adattarsi alle esigenze di una clientela dinamica e di passaggio che frequenta quest'area", con "l'offerta completa delle inconfondibili bevande, rigorosamente artigianali, che hanno reso Starbucks© la più grande catena di coffee house al mondo". "Progettiamo ogni store con l'obiettivo di offrire la migliore customer experience ai nostri clienti - spiega Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia -. Il format take away che abbiamo scelto è indubbiamente quello più rispondente alle esigenze delle migliaia di passeggeri e turisti italiani e internazionali che transitano ogni giorno nella galleria commerciale Santa Maria Novella". Il nuovo negozio sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 7 alle 20. (ANSA).