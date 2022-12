Capodanno, sequestrati 500 kg di fuochi d'artificio a Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 29 DIC - Sequestrati dalla guardia di finanza oltre 500 chili di articoli pirotecnici ad Arezzo, detenuti e stoccati illecitamente in un esercizio commerciale. I militari hanno sequestrato oltre 96.000 pezzi e denunciato il possessore per commercio abusivo di materie esplodenti.

Le irregolarità riguardano sia la detenzione di fuochi d'artificio destinati alla vendita, sia le modalità dello stoccaggio all'interno dell'attività dato che erano esposti nel punto vendita per un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello ammesso dalle norme. Per determinate categorie di materiali pirotecnici è permessa la detenzione di articoli che abbiano complessivamente, un contenuto esplodente "attivo" non superiore a 50 chili. Due i sequestri, un primo per un peso di 203 chili, un altro, nel deposito, per un peso di 340 chili, privi delle cautele idonee a garantire la sicurezza dell'intero immobile.

Tra gli artifizi sequestrati ci sono bengala, fontane di diverse tipologie e petardi; appartengono alle categorie F1 e F2, che presentano un rischio potenziale basso e che, pertanto (entro certi limiti), sono reperibili anche negli esercizi commerciali non muniti di licenza di pubblica sicurezza e vendibili a maggiori di 14 anni (F1) o di 18 (F2), secondo la categoria di appartenenza. (ANSA).