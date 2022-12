Capodanno: Pisa botti vietati la notte di San Silvestro

(ANSA) - PISA, 29 DIC - Il Comune di Pisa vieta per il 31 dicembre ai privati cittadini di far scoppiare petardi e fuochi d'artificio nelle strade e piazze del centro storico e la vendita, somministrazione e consumo di bevande in recipienti di vetro. Lo rende noto l'amministrazione comunale ricordando che la notte di San Silvestro il programma prevede dalle 22 in piazza dei Cavalieri lo spettacolo 'New Year 2023 Celebration' con i dj di Radio Deejay e Radio M20, Aladyn e Shorty e dopo la mezzanotte, lo show case di Dargen D'Amico con Biondo e dj Masciotti. Fuochi d'artificio a mezzanotte dal Ponte di Mezzo.

"Il divieto di scoppio petardi e fuochi d'artificio privati nelle aree del centro storico cittadino - spiega la nota del Comune - scatterà alle 20 del 31 dicembre e resterà in vigore fino alle 6 del mattino seguente nelle strade e piazze del centro storico dove sarà vietato accendere e lanciare articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi, mortaretti).

L'inottemperanza all'ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro". Stessi orari e stesse sanzioni per lo stop alla vendita, somministrazione e consumo di bevande in vetro nei pubblici esercizi e agli esercizi commerciali del centro storico, eccetto il consumo esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e delle loro aree di pertinenza (tavoli esterni, dehors). Infine, conclude il Comune, "per la notte di Capodanno viene sospesa l'ordinanza che dispone la chiusura alle 2 dei pubblici esercizi del centro storico cittadino. (ANSA).