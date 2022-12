Capodanno: Livorno vieta i botti in luoghi pubblici

(ANSA) - LIVORNO, 29 DIC - In vista dei festeggiamenti della notte di San Silvestro il Comune di Livorno ricorda in una nota che "il regolamento della polizia urbana prevede che in tutto il centro abitato è vietato gettare oggetti accesi o esplodere petardi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o destinati a uso pubblico".

Pertanto nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio il divieto, prosegue la nota dell'amministrazione, "permane in prossimità di ospedali, case di cura o di riposo, luoghi di culto e cimiteri, aree di sgambatura cani, canili e cliniche veterinarie, nelle aree in cui vi sia concentrazione organizzata di persone". (ANSA).