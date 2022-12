Capodanno: a Lucca, Camaiore e Massarosa stop botti

(ANSA) - LUCCA, 29 DIC - A Lucca, Camaiore (Lucca) e Massarosa (Lucca) botti di Capodanno vietati.

L'amministrazione comunale di Lucca, in una nota, ricorda che ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di polizia urbana 'è vietato accendere, lanciare e far esplodere qualsiasi artificio pirotecnico, di libera vendita, quali: petardi, mortaretti, razzetti, fischioni e simili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fra le ore 18 del 31 dicembre e le 8 del 1/o gennaio di ogni anno, con lo scopo di proteggere gli utenti deboli, quali anziani, bambini, persone particolarmente sensibili per le proprie condizioni di salute, nonché di tutelare gli animali dallo stress acustico connesso all'uso massivo di artifici pirotecnici durante i festeggiamenti di capodanno".

A Camaiore (Lucca) emanata l'ordinanza comunale per la limitazione all'uso di strumenti pirotecnici, fuochi d'artificio e botti durante le festività. Il Comune ha deciso di provvedere a specifiche limitazioni per evitare qualsivoglia forma di disagio o danno, si spiega. Per questo viene vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio, di ogni genere, nei luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati e nelle aree a rischio di propagazione degli incendi, in prossimità di scuole di qualsiasi ordine e grado e in adiacenza a tali luoghi, in prossimità di corsi d'acqua di qualsiasi classificazione nonché lungo le sponde e le relative fasce di rispetto, in prossimità di strutture assistenziali, uffici ed edifici pubblici, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, zone militari, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica o ambientale e in adiacenza a tali luoghi, in tutte le proprietà ricadenti nelle aree boscate, nonché nelle zone protette, contigue o comunque rientranti sotto tutela del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Stessa decisione è stata presa anche dal comune di Massarosa (Lucca). L'inosservanza delle disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro fatta salva ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'autorità giudiziaria. (ANSA).