Rubati due strumenti salva-vita, appello operatori 118

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 28 DIC - La notte di Natale, il 24 dicembre scorso, durante un servizio di emergenza nel comune di Montecatini Terme (Pistoia) sono stati rubati dall'automedica di Pescia, parcheggiata nei pressi dell'abitazione del paziente da soccorrere, due strumenti elettromedicali salva-vita, "indispensabili alla diagnosi e conseguente cura" e per i quali ora gli operatori del 118 della centrale Empoli-Pistoia rivolgono un appello affinchè siano restituiti.

Dall'automedica, spiega la Asl Toscana centro, sono stati portati via un emogas-analizzatore, essenziale nella correzione delle difficoltà respiratorie e un ecografo portatile con relative sonde (quest'ultimo donato dalla Fondazione Caript nel periodo Covid-19, che permette una diagnosi rapida ed efficace a domicilio.). La Asl sottolinea anche che "questi elettromedicali sono strumenti salva-vita se usati da professionisti esperti".

Il furto è stato denunciato ma appunto gli operatori della centrale 118 Empoli-Pistoia rivolgono un appello: "Per favore restituiteli pensando ai pazienti". (ANSA).