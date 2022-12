Esplode grosso petardo,principio incendio per taxi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - Un principio di incendio ha interessato ieri intorno alle 20 a Firenze un taxi che era posteggiato a Novoli. A causarlo, secondo quanto ricostruito dalla polizia intervenuta insieme anche ai vigili del fuoco, sarebbe stato un grosso petardo che è esploso all'altezza di un pneumatico dell'auto, con conseguente fiammata: sono state trovate tracce di bruciature vicino alla ruota del taxi.

L'episodio non ha avuto conseguenze peggiori grazie all'intervento di un passante che, presa una bottiglia d'acqua in un bar, avrebbe provveduto a spegnere il principio di incendio e poi si è allontanato.

Dai primi accertamenti escluso che possa essere trattato di un atto intimidatorio nei confronti del tassista, che abita vicino ed è stato allertato da alcuni vicini su quanto era accaduto. Tra le ipotesi c'è piuttosto quella che possano essere stati anche dei ragazzini a far esplodere il grosso petardo per gioco, provocando poi il principio di incendio. La polizia sta raccogliendo testimonianze per ricostruire l'accaduto e passerà al vaglio le immagini riprese dalle telecamere installate nella zona.