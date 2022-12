Grave 36enne aggredito a Grosseto

(ANSA) - GROSSETO, 26 DIC - Un 36enne è rimasto ferito, in modo grave, la notte scorsa a Grosseto dopo una lite con un altro uomo, poi allontanatosi, fuori da un locale. L'allarme, scattato dopo le 4, è stato dato da un addetto dello stesso locale: sul posto, insieme ai soccorsi, intervenuti i carabinieri.

Il 36enne, di nazionalità straniera, presentava una ferita alla testa e sarebbe stato ubriaco secondo quanto riferito dagli investigatori: ha riportato una frattura cranica e dopo essere stato trasportato all'ospedale di Grosseto è stato trasferito con l'elisoccorso alla Scotte a Siena per essere sottoposto a un intervento.

Da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il 36enne avrebbe avuto una lite, degenerata, con l'uomo poi allontanatosi e che i militari stanno cercando: il ferito avrebbe riferito di conoscerlo di vista, all'esame le immagini registrate dalle telecamere. Da capire anche come il 36enne abbia riportato la ferita alla testa, se sia stato colpito o se la sia procurata cadendo a terra. (ANSA).