Natale: quasi 600 pasti 'stellati' di solidarietà in Versilia

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 25 DIC - Solidarietà 'stellata' in Versilia (Lucca) con quasi 600 pasti realizzati per le famiglie bisognose.

Per Natale le cucine del Grand hotel Principe di Piemonte di Viareggio e del ristorante Maito' di Forte dei Marmi si sono unite in un progetto di solidarietà grazie alla volontà della proprietà, la famiglia Nesti, di sostenere - per il quarto anno consecutivo - il territorio: lo chef pluristellato Giuseppe Mancino de Il Piccolo Principe, assieme agli chef Alberto Cotza e Gianluca Tolla del Maitò, questa mattina hanno consegnato 560 pasti di Natale ad associazioni di volontariato che si faranno carico della distribuzione dei pacchi per garantire un pranzo sereno alle tante famiglie versiliesi che purtroppo si trovano in difficoltà. A coordinare la logistica Carlo Ambrosini, volontario Caritas mentre il trasporto dei pasti nei punti di distribuzione è stato effettuato dalla Croce Verde di Viareggio: 100 porzioni sono state prese in carico dalla Misericordia di Forte dei Marmi (per Forte, Seravezza e Stazzema), 128 dalla Misericordia di Lido di Camaiore (Camaiore e frazioni), 36 destinate a Stiava e Corsanico, 35 a Massarosa e la parte restante - 250 confezioni - per tutto il territorio di Viareggio e Torre del Lago.

"Ringrazio i miei collaboratori assieme ai volontari Caritas - commenta Mancino - che mi sono stati di supporto in questo lavoro impegnativo. Purtroppo rispetto al passato il bisogno e' crescente e, grazie alla forte motivazione della famiglia Nesti abbiamo portato un nostro contributo per tutti i casi di necessità, da Vittoria Apuana a Torre del Lago". (ANSA).