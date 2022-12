Covid: Toscana, 1.184 nuovi casi e 6 morti nelle 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 24 DIC - Altri 1.184 nuovi casi e sei morti per Covid nelle 24 ore in Toscana. Lo riferisce la Regione. Le ultime vittime sono state 4 nell'area di Firenze (che raggiunge le 3.605 unità), 1 in quelle di Prato e Pistoia. Sono 11.323 i decessi dall'inizio dell'epidemia.

Invece i 1.184 nuovi casi (222 con tampone molecolare, 962 con test rapido) portano il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia a 1.561.839 (+0,1% rispetto al totale del giorno precedente). Continua a salire il rapporto percentuale tra positivi rilevati e tamponi effettuati che ha raggiunto il 20,1% (17,8% al rilevamento di ieri, 16% due giorni fa). I guariti crescono in misura percentuale uguale del +0,1% - sono state 1.074 persone con tampone negativo sempre nelle 24 ore - e raggiungono quota 1.477.362 (94,6% dei casi totali). I positivi attuali in Toscana sono 73.154 (+0,1% rispetto a ieri).

Tra loro 487 sono ricoverati (-19 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui 16 in terapia intensiva (-8 persone il saldo tra ingressi e uscite su ieri).

Altri 72.667 positivi "sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (+123 persone rispetto a ieri, pari al +0,2%). (ANSA).