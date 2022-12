Terme Montecatini, Regione '16,4 milioni acquisto stabilimenti'

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Approvata giovedì in tarda serata dal Consiglio regionale della Toscana una proposta di legge che autorizza la giunta regionale ad acquisire gli immobili termali di Montecatini (Pistoia), Tettuccio, Regina ed Excelsior, di proprietà della società Terme di Montecatini. E' stata appositamente approvata la variazione di bilancio che rende possibile l'operazione, per un totale di 16,4 milioni di euro.

La proposta di legge ha ricevuto il voto unanime dell'aula con l'eccezione del Gruppo misto - Toscana Domani, che ha espresso voto di astensione.

Sulle Terme di Montecatini grava una istanza di liquidazione giudiziale presentata lo scorso agosto da un pool di banche creditrici e dal collegio dei revisori. La società Terme ha chiesto di attivare una procedura concordataria. "Con questo provvedimento - ha spiegato il presidente della Regione, Eugenio Giani - poniamo delle basi che possano portare il Tribunale a decidere di concedere un auspicato concordato per la società. E la città tornerà a essere un centro culturale che possa ospitare, all'interno dello stabilimento Excelsior, l'Archivio Alinari. Una svolta storica per Montecatini".

La quantificazione del fabbisogno economico discende dalle stime analitiche dei beni suddetti fornite dall'amministratore unico della società Terme di Montecatini. Da queste stime risulta che il valore complessivo dei beni è pari a 15 milioni di euro. Per le terme Excelsior 4,85 milioni, per le terme Regina 1,16 milioni e per le terme Tettuccio, 8,99 mln. A questo valore, devono, ai fini dell'acquisizione a patrimonio regionale, essere aggiunti i costi delle imposte e delle spese consequenziali calcolate, sulla base dei citati valori di stima, in 1,39. Per l'attuazione di quanto previsto dalla proposta di legge è autorizzata pertanto la spesa complessiva massima di euro 16,4 milioni per l'anno 2023. L'acquisto è subordinato all'omologa del concordato preventivo. (ANSA).