Si apre buca in strada a Firenze, chiuso tratto San Frediano

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Improvviso cedimento della strada a Firenze, nell'Oltrarno storico, stasera. Una buca si è formata al centro della carreggiata di borgo San Frediano e la via è stata chiusa ai veicoli nel tratto fra piazza Cestello e piazza del Carmine. Nessuna persona è rimasta coinvolta, né mezzi.

L'allarme alle autorità è stato dato subito dai passanti, essendo una zona densamente abitata e frequentata. Sul posto sono stati inviati i tecnici del Comune e chiamati quelli di Publiacqua per le valutazioni e gli accertamenti necessari sul crollo del terreno. La chiusura della strada è temporanea in attesa dei ripristini. Possono transitare i pedoni.

La voragine si è formata proprio al centro della strada ed ha una forma pressoché circolare esatta, col diametro di non molto superiore a quello di una pizza margherita. L'area è stata isolata e messa in sicurezza con alcune transenne poste a quadrato. Il crollo ha portato alla luce la fognatura sottostante la strada. Si distinguono i rivestimenti a mattoni delle pareti, circa 30-40 centimetri sotto la superficie. I vigili urbani presidiano lo sbarramento stradale ai veicoli e deviano le auto in via di Cestello, stradina che riporta in piazza Cestello e da qui sul lungarno. Itinerario angusto, questo, che non possono percorrere né autobus né mezzi pesanti.

L'assessore Giorgetti dopo il suo sopralluogo ha reso noto che la buca si è aperta "nella soletta sopra la fognatura" e che "i tecnici di Publiacqua sono intervenuti e eseguiranno approfondimenti per capire la causa e iniziare la riparazione".

