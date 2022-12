Rapine 'seriali' in centro a Firenze, in carcere un 35enne

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Per una serie di rapine aggravate nel centro di Firenze i carabinieri hanno arrestato un 35enne fiorentino, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Federico Zampaoli di Firenze su richiesta del pm Giovanni Solinas. Sono rapine avvenute nei primi dieci giorni del mese di dicembre. All'indagato sono attribuite sette rapine consumate e tre tentate, a danno di altrettante vittime, in via dei Neri, Piazza della Repubblica, via de' Vecchietti, via Alamanni, Lungarno Torrigiani, via Nazionale, via Panzani e Piazza Santa Trinità. Due le principali modalità che avrebbe usato verso le vittime, o gravi minacce di violenza fisica - dicendosi armato di un bastone, di un coltello o esibendo una bottiglia di vetro rotta - o di violenza sessuale nel caso di donne. Così facendo si faceva dare il denaro oppure obbligava i malcapitati a prelevare presso sportelli bancomat.

Le rapine ricostruite nelle indagini sono fra il 3 e il 6 dicembre. L'arrestato ora si trova nel carcere di Sollicciano.

