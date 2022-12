Natale, Amiata rinnova tradizione millenaria delle Fiaccole

(ANSA) - ABBADIA SAN SALVATORE (SIENA), 23 DIC - Ad Abbadia San Salvatore (Siena), sul Monte Amiata, è tutto pronto per il 24 dicembre, la notte più attesa dell'anno, quando si rinnova la tradizione millenaria popolare delle Fiaccole, una delle più antiche feste del fuoco italiane che consiste nel dare alle fiamme cataste di legna a forma piramidale alte fino a sette metri e allestite dai 'fiaccolai' in ogni punto del borgo medievale. La preparazione richiede di questi monumenti rurali unici richiede giorni e giorni in cui si levigano e si intrecciano i tronchi.

Alle ore 18, in un momento spettacolare che riunisce centinaia di persone, si dà il via alla cerimonia di accensione con la 'benedizione del fuoco' che segna l'inizio della festa.

La filarmonica suona canti natalizi e la fiaccola davanti al municipio viene accesa con il fuoco sacro. Questo è il segnale convenuto, da qui i capi fiaccola, con le loro torce divampanti, portano il fuoco che accenderà le altre decine di fiaccole disseminate nel centro storico. Celebra le fiaccole anche un ricco calendario di spettacoli, intrattenimenti, mercatini e moltissime altre iniziative che trasformano Abbadia San Salvatore in un autentico villaggio natalizio.