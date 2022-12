In Toscana 1.158 nuovi casi Covid e 15 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 22 DIC - Sono 1.158 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano 15 decessi, 9 uomini e 6 donne con un'età media di 83,3 anni. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 804 tamponi molecolari e 6.455 tamponi antigenici rapidi: di questi il 16% è risultato positivo. Sono invece 1.336 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l'86,7% di questi è risultato positivo. I ricoveri sono 540 (35 in meno rispetto a ieri) di cui 22 (-3) in terapia intensiva. Al momento si registrano complessivamente 73.154 positivi Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 1.559.572 i contagi e 11.308 i decessi. A livello provinciale Firenze registra 238 casi in più rispetto a ieri, Prato 45, Pistoia 68, Massa Carrara 110, Lucca 138, Pisa 159, Livorno 136, Arezzo 111, Siena 88, e Grosseto 62. In 72.614 (-812) sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 9 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Arezzo, 1 a Siena. (ANSA).