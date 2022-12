Incidente in Autopalio, muore in ospedale dopo scontro

(ANSA) - FIRENZE, 21 DIC - E' morto all'ospedale fiorentino di Careggi l'autista, un uomo, rimasto gravemente ferito questa mattina in uno scontro con un mezzo pesante sull'Autopalio, all'altezza di San Casciano (Firenze), in direzione del capoluogo.

L'incidente è avvenuto in una galleria, l'autovettura, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, ha tamponato un camion che stava marciando a velocità ridotta per un'avaria al motore. A seguito dell'impatto, il conducente dell'autovettura è stato estratto dall'abitacolo dall'autista del camion prima che l'auto si incendiasse. Trasportato poi in ospedale è deceduto per le ferite riportate. (ANSA).