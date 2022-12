Viabilità, chiuso una notte allacciamento A1/A11

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 20 alle 6 di mercoledì 21 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, l'allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.

In alternativa Aspi consiglia di uscire sulla A1, alla stazione di Firenze nord e seguire le indicazioni per Peretola.

