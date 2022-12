Rider rapinato alle Cascine, pugno e spray urticante

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Stordito con spray urticante, colpito con un pugno e rapinato di due smartphone e del portafogli contenente 250 euro e carte di pagamento. E' accaduto sabato scorso, intorno alle 22:30, alle Casciena a Firenze, vittima dell' aggressione un rider di 26 anni, di origine pakistana, impegnato nelle consegne per Uber. Due gli aggressori, riusciti a fuggie con il bottino. Il giovane e' andato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova: i sanitari gli hanno diagnosticato un trauma cranico contusivo non commotivo guaribile in 5 giorni.

Le indagini sono seguite dai carabinieri: al vaglio dei militari e immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per individuare i due aggressori. (ANSA).