Assolto per molestie alla moglie, 'trauma per abusi subiti'

Accusato di minacciare e molestare la ex moglie è stato assolto per avere subito traumi e abusi durante l'infanzia sia in famiglia che nella comunità 'Il Forteto' del Mugello. La decisione del Tribunale di Firenze, riportano La Nazione e Il Tirreno, segue la perizia in cui è stato stabilito che l'uomo, 38 anni, "presenta un disturbo post traumatico da stress cronico ritardato, connesso al suo vissuto infantile: ciò sarebbe avvenuto sia all'interno della famiglia di origine ad opera del padre sia all'interno della struttura del Forteto, a cui era stato affidato all'età di 11 anni".