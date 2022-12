Sosta strisce blu Zcs Firenze, rinnovo automatico vetrofanie

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - Ancora un rinnovo automatico per le vetrofanie per la sosta dei residenti nelle zone blu promiscue nelle Zcs di Firenze. Questo, si spiega da Palazzo Vecchio, l'orientamento dell'amministrazione comunale che sarà formalizzato con un atto all'ordine del giorno della prossima seduta della giunta comunale. Il contrassegno valido fino al 31 dicembre, si legge in una nota, sarà quindi prorogato di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, senza necessità di ulteriori pratiche o pagamenti rispetto a quanto già versato al momento del rilascio.

Le vetrofanie sono state introdotte con un provvedimento del 30 marzo 2020 contestualmente all'istituzione per i residenti delle Zcs di parcheggiare gratuitamente nei posti blu a sosta promiscua indipendentemente dal settore di appartenenza. Il bollino, di colore diverso a seconda dalla Zcs di residenza, consente ai residenti di usufruire di questa possibilità mentre l'automobilista che sosta soltanto nella sua zona può continuare a esporre la fotocopia della carta di circolazione. A causa dell'emergenza pandemica, il rilascio è iniziato il 19 ottobre dello stesso anno, con scadenza fissata al 31 dicembre 2021, con richiesta alla Sas on line e ritiro nelle edicole. Da luglio 2021 il ritiro delle vetrofanie si è spostato nelle sedi dei Quartieri. Con una delibera di fine ottobre 2021 la giunta comunale aveva approvato il rinnovo automatico delle vetrofanie fino al 31 dicembre 2022. (ANSA).